Il video di Kimi Antonelli che sfoggia la sua memoria impressionante | Bearman resta sconcertato

Kimi Antonelli ha una memoria da elefante. Il pilota della Mercedes, che ha iniziato il Mondiale di F1 in modo meraviglioso, ricorda tutti i tempi che ha realizzato. Un video conferma la strepitosa memoria del 18enne pilota. Leggi su Fanpage.it ha unada elefante. Il pilota della Mercedes, che ha iniziato il Mondiale di F1 in modo meraviglioso, ricorda tutti i tempi che ha realizzato. Unconferma la strepitosadel 18enne pilota.

Il video di Kimi Antonelli che sfoggia la sua memoria impressionante: Bearman resta sconcertato. Montoya critica la personalità di Russell: "È troppo gentile in pista".. Kimi Antonelli augura al suo eroe e idolo un felice compleanno. Il periodo d'oro di Conor McGregor tra bodybuilding e cinema.

