Il vicepremier Tajani | Ue compatta per azzerare i dazi

vicepremier Antonio Tajani. Ministro Tajani, cresce dappertutto l’allarme dazi: qual è l’esito della riunione dei Ministri del Commercio internazionale in Lussemburgo? “Innanzitutto è emersa una posizione di unità dell’Europa – avvisa il vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani –. L’unità su una linea politica chiara: trattare con gli americani e evitare una guerra commerciale. Farlo a schiena dritta, ma trattare e trattare per arrivare, nel tempo che serve, a zero zero dazi: zero dazi dagli Usa all’Europa e zero dazi dall’Europa agli Usa”. Ilrestodelcarlino.it - Il vicepremier Tajani: “Ue compatta per azzerare i dazi” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Roma, 8 aprile 2025 – Il leader di Forza Italia: tratteremo a schiena dritta e difenderemo i nostri interessi. “Non ci sono falchi, tutti hanno accettato la posizione dell’Europa e del commissario Sefcovic”. Intervista al ministro degli Esteri eAntonio. Ministro, cresce dappertutto l’allarme: qual è l’esito della riunione dei Ministri del Commercio internazionale in Lussemburgo? “Innanzitutto è emersa una posizione di unità dell’Europa – avvisa ile Ministro degli Esteri, Antonio–. L’unità su una linea politica chiara: trattare con gli americani e evitare una guerra commerciale. Farlo a schiena dritta, ma trattare e trattare per arrivare, nel tempo che serve, a zero zero: zerodagli Usa all’Europa e zerodall’Europa agli Usa”.

