Il Var che uccise l’incanto Piccolo elogio dell’ingiustizia calcistica

C’era una volta un gioco meraviglioso in cui l’errore era parte del rito, l’ingiustizia era argomento da bar, e il gol annullato al novantesimo diventava leggenda, non “check in corso”. Poi arrivò il Var, la grande promessa illuminista del calcio. E come tutte le promesse illuminate, finì per spegnere la luce. Lo chiamarono Video Assistant Referee, ma in realtà era un algoritmo travestito da arbitro, una moviola con l’autostima di un notaio, una torre d’avorio tecnologica installata accanto ai campi di Serie A, Premier, Champions e Mondiali, per dire al mondo: il calcio ora sarà giusto. Ma la giustizia, come sanno i romanzieri e i napoletani, non è mai stata il cuore del pallone. Il cuore del pallone è l’ingiustizia epica, quella che fa soffrire per vent’anni e amare per sempre. Il Var ha trasformato il gol in un sospetto.