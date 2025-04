Il van prende fuoco salvati in otto

fuoco del paese, assieme ai colleghi di Faver e Lisignago, hanno dovuto fronteggiare l’incendio di un furgone sulla Provinciale 96 che conduce al Lago Santo.Spavento a parte, si sono. Trentotoday.it - Il van prende fuoco, salvati in otto Leggi su Trentotoday.it Domenica di grande apprensione e di intenso lavoro per i pompieri quella vissuta a Cembra, dove i vigili deldel paese, assieme ai colleghi di Faver e Lisignago, hanno dovuto fronteggiare l’incendio di un furgone sulla Provinciale 96 che conduce al Lago Santo.Spavento a parte, si sono.

?? Il van prende fuoco, salvati in otto. Il suo camper si ribalta e prende fuoco in Australia: gravi ferite per Alessandro Prometti, 28enne di Valtesse. Furgone della nettezza urbana prende fuoco in marcia: paura sulla statale. Piccolo furgone prende fuoco a Beregazzo con Figliaro. Due morti a Ferrara dopo un camper a fuoco nel parcheggio e l'esplosione: dubbi sulle bombole di Gpl a bordo. I diamanti salvati dall’assalto L’auto è stata rubata in Puglia. Ne parlano su altre fonti

Intrappolati nell'auto in fiamme sull'A21, salvati - (ANSA) - SERRAVALLE SCRIVIA, 24 FEB - Due persone, a bordo di un'auto in panne che poi prende fuoco, sull'A21 (km 206, direzione Piacenza, in territorio di Cremona) sono state salvate grazie all ... (msn.com)