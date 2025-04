Il Turco | tutto o quasi quello che dovete sapere sulla serie con Can Yaman

Turco, la miniserie internazionale con Can Yaman e Greta Ferro, arriva anche in Italia, 8 e 15 aprile su Canale 5, per raccontare una storia lontana nel tempo che si è conservata in una leggenda. Can Yaman ritorna in TV e lo fa con Il Turco, una delle serie più attese dell'anno, una produzione ad alto budget (la sua unica stagione è costata circa 28 milioni di dollari) con un cast internazionale (in cui spicca il nome dell'italiana Greta Ferro), e, soprattutto, una grossa sfida professionale per il bell'attore Turco. Il suo pubblico è abituato a vederlo nei panni dell'uomo di successo, del duro dall'animo nobile, addominali scolpiti e sguardo da rubacuori, del casanova incallito che poi però, per un caso o per un altro, decide di mettere la testa a posto.

