Dilei.it - Il Turco, quante puntate sono, quando va in onda e la storia vera della serie con Can Yaman

Leggi su Dilei.it

Cane Greta Ferroi protagonistiminiIl, inin due serate su Canale 5. Canè Hasan Balaban, ufficiale dell’esercito dell’impero Ottomano che viene salvato da Gloria. L’attore, amatissimo dal pubblico italiano, torna sul piccolo schermo con un nuovo period-drama, dopo il successo ditv di grande popolarità, come Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, Mr. Wrong – Lezioni d’amore, DayDreamer – Le ali del sogno e Viola come il mare.Ile dove vederloL’8 e il 15 aprile, in prima serata a partire dalle 21.20, su Canale 5, va inin prima visione assoluta ed esclusiva, la miniIl. IMDb, il data-base di film epiù seguito al mondo, ha inserito il period-drama nella lista dei titoli più attesi del 2025. Al centro del racconto, un giannizzero che, ferito, si rifugia a Moena dopo essere sfuggito all’esecuzione.