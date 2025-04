Tpi.it - Il Turco: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Il: leQuesta sera, martedì 8 aprile 2025, su Canale 5 va in onda inserata Il, lanuova miniserie con protagonista Can Yaman. Le puntateminiserie, in cui Yaman recita per lavolta in lingua inglese, sono in tutto due (da tre episodi ciascuna). Vediamo insieme leAl centro del racconto c’è un giannizzero (ovvero un uomo a seguito del sultano ottomano) che, ferito, si rifugia a Moena dopo essere sfuggito a un’esecuzione durante l’assedio di Vienna del 1683. Nel paeseVal di Fassa, ai piedi delle Dolomiti, il soldato viene salvato da Gloria (Greta Ferro) e invita gli abitanti a lottare per i propri diritti.Il: ilserieAbbiamo visto lae le, ma qual è ilde Il? Protagonistaserie è Can Yaman, uno degli attori più amati.