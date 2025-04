Il Turco la serie con Can Yaman da stasera in tv | trama cast anticipazioni

serie evento “Il Turco“, con protagonista Can Yaman. La miniserie, in prima visione assoluta ed esclusiva, è un period drama avvincente ambientato tra le montagne trentine, che racconta la storia di un giannizzero in fuga e la nascita di una ribellione popolare. Produzione Turco-ungherese del 2025, la serie è ispirata al romanzo “El Turco: Un’avventura inedita durante il secondo assedio di Vienna” di Orhan Yeniaras.Il racconto prende il via quando Hasan Balaban, un ufficiale dell’Impero Ottomano, viene accusato ingiustamente della morte dei suoi compagni. Ferito e braccato, riesce a rifugiarsi nel villaggio di Moena, in Val di Fassa, dove trova aiuto in Gloria, una donna emarginata dalla comunità perché ritenuta una strega. Panorama.it - «Il Turco», la serie con Can Yaman da stasera in tv: trama, cast, anticipazioni Leggi su Panorama.it Debutta questa sera, martedì 8 aprile 2025, in prima serata su Canale 5, la prima parte dellaevento “Il“, con protagonista Can. La mini, in prima visione assoluta ed esclusiva, è un period drama avvincente ambientato tra le montagne trentine, che racconta la storia di un giannizzero in fuga e la nascita di una ribellione popolare. Produzione-ungherese del 2025, laè ispirata al romanzo “El: Un’avventura inedita durante il secondo assedio di Vienna” di Orhan Yeniaras.Il racconto prende il via quando Hasan Balaban, un ufficiale dell’Impero Ottomano, viene accusato ingiustamente della morte dei suoi compagni. Ferito e braccato, riesce a rifugiarsi nel villaggio di Moena, in Val di Fassa, dove trova aiuto in Gloria, una donna emarginata dalla comunità perché ritenuta una strega.

Su Canale 5 arriva "Il Turco", serie storica e appassionante con Can Yaman. "Il Turco", la miniserie con Can Yaman da stasera in tv: trama, storia vera, cast, quante puntate sono. Quante puntate ha Il Turco? Le puntate della serie con Can Yaman. Inizia oggi “Il turco”, la fiction kolossal con il giannizzero Can Yaman: tutto sulla prima puntata. “Il Turco”, finalmente! Stasera in tv al via la serie con Can Yaman guerriero: le anticipazioni. Il Turco, il cast della serie tv con Can Yaman e Greta Ferro. FOTO. Ne parlano su altre fonti

Il turco con Can Yaman: il cast, la storia vera dietro la trama, le anticipazioni e il finale di stagione - Martedì 8 aprile e martedì 15 aprile in onda su Canale5 le due puntate de Il turco, la nuova fiction con Can Yaman e Greta Ferro ... (fanpage.it)

Il Turco, stasera la prima puntata della serie con Can Yaman e Greta Ferro: le anticipazioni, il cast e la programmazione - Tutto pronto per la messa in onda de "Il Turco", la miniserie con Can Yaman e Greta Ferro trasmessa da Canale 5. Inserita nella lista dei titoli più attesi del 2025 da IMDb, ... (msn.com)

El Turco: la serie tv con Can Yaman in Prima Visione assoluta Stasera, martedì 8 aprile 2025 su Canale 5 - Arriva stasera, martedì 8 aprile 2025 in prima serata si Canale 5, El Turco. In prima visione assoluta la serie tv storica con Can Yaman, ecco tutte le Anticipazioni. (msn.com)