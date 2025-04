Il Turco | la nuova serie con Can Yaman su Canale 5

Turco: trama, cast, anticipazioni, a che ora, quante puntate e streamingDall’8 aprile 2025 su Canale 5 alle ore 21,30 va in onda Il Turco, la nuova serie tv con protagonista Can Yaman. Sei episodi realizzati da Ay Yapim con distribuzione Madd Entertainment. Per ogni serata vengono trasmessi tre episodi. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.TramaMa di che cosa parla Il Turco? In questa miniserie Can Yaman interpreta Hasan Balaban, un valoroso ufficiale d’élite Turco giunto alle porte di Vienna con l’obiettivo di conquistare la capitale del Sacro Romano Impero. È il 1683, Vienna rappresenta il cuore del potere politico, ma la battaglia non regala il risultato sperato. Sconfitto, Hasan viene condannato a morte. Riesce fuggire, sebbene gravemente ferito, e trova riparo a Moena, in Val di Fassa, alle pendici delle Dolomiti. Tpi.it - Il Turco: la nuova serie con Can Yaman su Canale 5 Leggi su Tpi.it Il: trama, cast, anticipazioni, a che ora, quante puntate e streamingDall’8 aprile 2025 su5 alle ore 21,30 va in onda Il, latv con protagonista Can. Sei episodi realizzati da Ay Yapim con distribuzione Madd Entertainment. Per ogni serata vengono trasmessi tre episodi. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.TramaMa di che cosa parla Il? In questa miniCaninterpreta Hasan Balaban, un valoroso ufficiale d’élitegiunto alle porte di Vienna con l’obiettivo di conquistare la capitale del Sacro Romano Impero. È il 1683, Vienna rappresenta il cuore del potere politico, ma la battaglia non regala il risultato sperato. Sconfitto, Hasan viene condannato a morte. Riesce fuggire, sebbene gravemente ferito, e trova riparo a Moena, in Val di Fassa, alle pendici delle Dolomiti.

