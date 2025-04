Il Turco | il cast della serie attori e personaggi con Can Yaman

Turco: il cast della serie (attori e personaggi) con Can YamanQual è il cast de Il Turco? La nuova serie con protagonista Can Yaman va in onda in prima visione e in prima serata per due puntate, l’8 e 15 aprile 2025, su Canale 5 alle ore 21.30. “Quando ho letto la sceneggiatura, mi sono davvero emozionato. Il progetto corrispondeva ai miei obiettivi, perché totalmente internazionale – ha raccontato, a Variety, Yaman -, anche se il set (Ungheria, ndr) è stato fisicamente molto impegnativo”. Classe 1989, Can Yaman ha frequentato il liceo italiano di Istanbul, dove si è distinto come uno degli studenti più promettenti. Si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yeditepe, nel 2012. Parla fluentemente, oltre alla lingua madre, l’italiano, il tedesco, lo spagnolo e l’inglese. Tpi.it - Il Turco: il cast della serie (attori e personaggi) con Can Yaman Leggi su Tpi.it Il: il) con CanQual è ilde Il? La nuovacon protagonista Canva in onda in prima visione e in prima serata per due puntate, l’8 e 15 aprile 2025, su Canale 5 alle ore 21.30. “Quando ho letto la sceneggiatura, mi sono davvero emozionato. Il progetto corrispondeva ai miei obiettivi, perché totalmente internazionale – ha raccontato, a Variety,-, anche se il set (Ungheria, ndr) è stato fisicamente molto impegnativo”. Classe 1989, Canha frequentato il liceo italiano di Istanbul, dove si è distinto come uno degli studenti più promettenti. Si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yeditepe, nel 2012. Parla fluentemente, oltre alla lingua madre, l’italiano, il tedesco, lo spagnolo e l’inglese.

