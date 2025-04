Amica.it - “Il Turco”, finalmente! Stasera in tv al via la serie con Can Yaman guerriero: le anticipazioni

Il Turco, la minievento con protagonista Candebutta in prima visione assoluta su Canale 5, dopo vari slittamenti. Considerato uno dei titoli più attesi del 2025, è un period-drama girato principalmente in Ungheria, un kolossal internazionale costato 28 milioni di dollari. e una dura preparazione per l’attore ed ex modello turco. «Per mesi il mio stile di vita è stato quello di un atleta», racconta Can, che si è allenato a lungo per interpretare ilHasan Balaban. Senza neanche poter bere ogni tanto un bicchiere di whisky né fumare un sigaro! “Il Turco”, un successo annunciato?Attualmente, Il Turco è già in streaming in Turchia, Brasile, Romania, Russia e Honduras, e presto arriverà anche in Medio Oriente, Repubblica Ceca, Panama e Stati Uniti.