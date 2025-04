Il Turco | Can Yaman è Balaban Agha nella Nuova Fiction Storica di Canale 5

Turco, la Nuova attesissima Fiction in arrivo su Canale 5 dall'8 aprile 2025. Protagonista è l'affascinante Can Yaman, che veste i panni di un personaggio ispirato a una figura Storica realmente esistita: Balaban Agha. La serie, basata sul romanzo “El Turco” di Orhan Yeniaras, ti catapulterà in un'epoca di scontri e leggende, mescolando fatti storici e narrazione avvincente. Dietro la Leggenda: Chi Era Davvero Balaban Agha?La storia affonda le radici nella celebre Battaglia di Vienna del 1683, un evento cruciale che bloccò l'avanzata dell'Impero Ottomano in Europa. È in questo scenario che conosciamo Balaban Agha, un soldato ottomano che, ferito e tradito, sfugge alla morte. La sua fuga lo porta incredibilmente in Italia, nel cuore della Val di Fassa. Leggi su Mistermovie.it Preparati a un viaggio indietro nel tempo con Il, laattesissimain arrivo su5 dall'8 aprile 2025. Protagonista è l'affascinante Can, che veste i panni di un personaggio ispirato a una figurarealmente esistita:. La serie, basata sul romanzo “El” di Orhan Yeniaras, ti catapulterà in un'epoca di scontri e leggende, mescolando fatti storici e narrazione avvincente. Dietro la Leggenda: Chi Era Davvero?La storia affonda le radicicelebre Battaglia di Vienna del 1683, un evento cruciale che bloccò l'avanzata dell'Impero Ottomano in Europa. È in questo scenario che conosciamo, un soldato ottomano che, ferito e tradito, sfugge alla morte. La sua fuga lo porta incredibilmente in Italia, nel cuore della Val di Fassa.

