Il tumore sconfitto l’amicizia con Fedez e il punk come rifugio | Mark Hoppus dei Blink-182 si racconta

tumore di Mark Hoppus, 53 anni, quando il bassista dei Blink-182 ha postato accidentalmente una foto durante una seduta di chemioterapia su Instagram: era destinata a una chat di famiglia. É lo stesso Hoppus a dirlo al The Guardian presentando il libro Fahrenheit-182: A Memoir, biografia scritta in collaborazione con il giornalista e scrittore Dan Ozzi. Una biografia che non brilla solo per l’aneddotica che tutti possiamo immaginare, le follie di una delle band che hanno caratterizzato la storia della musica di inizio millennio con il loro punk-rock, la più valida alternativa mainstream al pop sfrontato, ma soprattutto per ricostruire il senso, anche filosofico, di un certo atteggiamento verso la vita e verso l’arte. Un disguido che ha sempre caratterizzato i Blink-182: erano in molti a scambiare il loro atteggiamento scanzonato per irresponsabile leggerezza: «Le band più serie e politiche non volevano suonare con noi perché eravamo un po’ come uno scherzo», racconta Hoppus, ma la realtà è che la band californiana ha scritto pezzi sul suicidio, la depressione e la solitudine, sull’impatto psicologico del divorzio sui bambini. Leggi su Open.online Il mondo ha scoperto ildi, 53 anni, quando il bassista dei-182 ha postato accidentalmente una foto durante una seduta di chemioterapia su Instagram: era destinata a una chat di famiglia. É lo stessoa dirlo al The Guardian presentando il libro Fahrenheit-182: A Memoir, biografia scritta in collaborazione con il giornalista e scrittore Dan Ozzi. Una biografia che non brilla solo per l’aneddotica che tutti possiamo immaginare, le follie di una delle band che hanno caratterizzato la storia della musica di inizio millennio con il loro-rock, la più valida alternativa mainstream al pop sfrontato, ma soprattutto per ricostruire il senso, anche filosofico, di un certo atteggiamento verso la vita e verso l’arte. Un disguido che ha sempre caratterizzato i-182: erano in molti a scambiare il loro atteggiamento scanzonato per irresponsabile leggerezza: «Le band più serie e politiche non volevano suonare con noi perché eravamo un po’uno scherzo»,, ma la realtà è che la band californiana ha scritto pezzi sul suicidio, la depressione e la solitudine, sull’impatto psicologico del divorzio sui bambini.

Fedez, il padre rompe il silenzio sul tumore del rapper - (msn.com)

Fedez, il papà Franco Lucia racconta: “Ho avuto tanta paura quando si è ammalato. Neanche lui sa quanto ha rischiato” - Si intitola “Tutto in una pentola” (Rizzoli) ed è il nuovo libro di ricette di Franco Lucia, padre di Fedez. A raccontarlo è lo stesso ... “Quando Fede si è ammalato di tumore, ho avuto tanta paura. (thesocialpost.it)

''Secondo me non lo sa neanche lui, quanto ha rischiato'': il padre di Fedez parla del tumore del figlio e del loro rapporto - Secondo me non lo sa neanche lui, quanto ha rischiato'': il padre di Fedez parla del tumore del figlio e del loro rapporto “Quando Fede si è ammalato di tumore, ho avuto paura, tanta. Secondo me non ... (gossip.it)