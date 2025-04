Cinemaserietv.it - Il Trono di Spade, il metalupo non è più estinto, grazie all’ingegneria genetica

In un annuncio che sembra uscito da un romanzo di George R. R. Martin o da un laboratorio del futuro, l’azienda americana Colossal Biosciences ha comunicato di aver ufficialmente riportato alla vita una creatura estinta da 13.000 anni: il ‘direwolf’ (enocione), popolarizzato col nome di ‘alla serie Ildia un progetto di de-estinzione all’avanguardia, tre cuccioli sono nati da DNA recuperato da fossili e modificatomente. I loro nomi? Romulus, Remus e Khaleesi.The genetics startup Colossal has re-created the dire wolf, which went extinct some 12,000 years ago. @dtmax was the first journalist to meet the wolves. Read his report: https://t.co/tceP74URAg pic.twitter.com/vjHHeuiXpZ— The New Yorker (@NewYorker) April 7, 2025 La svolta è arrivata dopo anni di ricerche sulla possibilità di riportare in vita specie estinte.