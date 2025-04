Movieplayer.it - Il Trono di Spade, i metalupi adesso esistono davvero: riportati in vita dopo più di 10.000 anni

Alcuni scienziati texani hanno creato tre cuccioli diusando DNA di reperti preistorici, clonazione e tecnologia di editing genetico, riportando inla specie estinta che ha ispirato Ildi. L'inverno è tornato: a metà tra un romanzo fantasy e un laboratorio hi-tech, la resurrezione deidi Ildi, conosciuti come dire wolf - il lupo preistorico che vagava per il continente americano più di 12.500fa - è ormai realtà. Ad annunciarlo è Colossal Biosciences, start-up biotecnologica texana già nota per voler riportare inmammut lanosi e dodo. Di nuovo indi Game of Thrones Stavolta la creatura emersa dal genoma non è più soltanto un'ipotesi: tre cuccioli sono nati, generati tramite un mix di DNA antico, editing genetico e clonazione.