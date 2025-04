Il tribunale dei ministri archivia l'inchiesta sull'ex ministro Sangiuliano. «Sono stati per me mesi di grande tormento.

Leggi su Open.online

Ildeihatodella Cultura Gennarorisultava indagato per peculato e rivelazione del segreto di ufficio. Nello stesso caso l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia risulta ancora indagata dai pm romani per stalking. «per medi. Ho trovato sulla mia strada magistrati competenti e diprofessionalità», ha commentato all’Adnkronos l’exdella Cultura. Le reazioni politiche«È una bella notizia che ildeiabbia oggito le accuse di peculato e rivelazione del segreto di ufficio a carico di Gennaro. Non avevamo alcun dubbio sull’esito di una vicenda in cuisi è distinto per dignità e rispetto per le istituzioni. Siamo molto felici per lui che le accuse infamanti siano cadute, confermando la sua correttezza e trasparenza.