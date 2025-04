Il think tank conservatore | Sbagliata la formula per calcolare i dazi reciproci sono gonfiati di quattro volte

formula su cui si è basata l'amministrazione non ha fondamento né nella teoria economica né nel diritto commerciale". Ed è pure viziata da "un errore che gonfia di quattro volte le tariffe che si presume siano imposte dai paesi stranieri". Uno dei think tank conservatori più noti degli Stati Uniti, quell'American Enterprise Institute che in passato ha avuto stretti legami con l'amministrazione di George W. Bush jr, boccia senza appello i calcoli fatti dalla Casa Bianca per stabilire i dazi reciproci annunciati il 2 aprile da Donald Trump. La richiesta di fare marcia indietro è stata condivisa, tra gli altri, anche dal miliardario degli hedge fund Bill Ackman, fondatore e ad di Pershing Square Capital Management e grande finanziatore di Trump: su X ha criticato duramente i consiglieri del presidente sollecitandoli a "riconoscere l'errore prima del 9 aprile (quando i dazi entreranno in vigore ndr) e correggano la rotta prima che il presidente faccia un grosso errore per colpa di calcoli matematici sbagliati".

