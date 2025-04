Ilgiorno.it - Il Teatro piccino alla Villa Reale “L’elefante e la pioggia“ sulle note

Leggi su Ilgiorno.it

Il circuito musicale Musicamorfosi propone un imperdibile appuntamento per i bambini, a partire dai quattro anni. Domenicadi Monza, nella Sala degli Specchi, andrà in scena lo spettacolo “e la“, evento inaugurale di “Teatrino“, il ciclo di proposte frae musica, a misura di famiglia, organizzato nell’ambito della rassegna Musique Royale. Tratto da una fiaba Masai, lo spettacolo è prodotto dall’associazione culturale Musicamorfosi. Andrà in scena alle 16, ingresso 7 euro; prevendita on line su https://www.mailticket.it/evento/46886/lelefante-e-la-. Doppia replica lunedì 14, riservata agli alunni delle scuole. I protagonisti saranno Nicoletta Tiberini (voce cantante e recitante), il percussionista Gennaro Scarpato (i due hanno realizzato anche le musiche originali) e la danzatrice Clelia Fumanelli.