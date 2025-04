Iltempo.it - Il Tar cancella gli aumenti della Ztl per i bus turistici. Ciocchetti: "Bocciato Gualtieri"

"Il Tar del Lazio con una sentenza del 19 marzo scorso ha scritto la parola fine sulla vicenda dell'aumento scriteriato del costoZTL per gli autobusdurante il Giubileo". Lo dichiara il deputato Fdi Lucianoin merito alla decisione dei giudici amministrativi sul rincarotariffaZona a traffico limitato per i pullman. "Con apposita interpellanza avevo sollevato la questione relativa alla incompetenza diin qualità di Commissario Straordinario del Governo per il GiubileoChiesa cattolica 2025 di aumentare le tariffe in assenza di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, invitandolo ad un passo indietro. Adesso la sentenza del Tar, accogliendo il ricorso di alcuni esercenti il servizio di noleggio bus con conducente, sposa in pieno tutti i dubbi giuridici da me sollevati", rivendica