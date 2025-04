Lanazione.it - Il sole fa brillare la Mezzaquaresima. Diecimila presenze in quattro giorni

Leggi su Lanazione.it

Edizione da record, quella appena conclusa per le Fiere dia Sansepolcro? Di certo, almeno 10mila persone provenienti da fuori si sono aggiunte ai residenti del posto nel corso di questiaccompagnati da, bel tempo e clima gradevole, componenti che hanno recitato un ruolo determinante con assieme l’ora legale, che ha prolungato la luce naturale fino alle 20. Il picco – come sempre – nell’affollata serata del sabato, mentre il vento ha un tantino sciupato il pomeriggio della domenica. I visitatori hanno espresso grande apprezzamento per l’organizzazione dell’evento, per la qualità e la varietà della merce esposta e per la cura dell’allestimento. Le bancarelle, affiancate da aree tematiche dedicate all’artigianato, alla gastronomia, all’agricoltura e agli hobbisti, oltre alla grande novità dell’Area Pet, hanno animato le vie della città con colori, profumi e proposte per tutti i gusti.