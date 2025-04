Lettera43.it - Il Sole 24 Ore volta pagina, ma le perplessità sul bilancio 2024 restano

Dopo l’uscita dell’ad Mirja Cartia d’Asero e quella più clamorosa del presidente Edoardo Garrone, motivata con tanto di lettera in cui spiegava di aver votato contro ilper il mancato accantonamento rispetto alla causa intentata da Digit’Ed alla casa editrice (un contenzioso che vale 68 milioni) il24 Ore si appresta are. Nuovo presidente, ovvero Maria Carmela Colaiacovo, della dinastia dei cementieri umbri proprietari della Colacem, e Federico Silvestri, sin qui capo della pubblicità, destinato a diventare il nuovo capoazienda.Edoardo Garrone con Mirja Cartia D’Asero (foto Imagoeconomica).Ledei revisori e dei sindaci sulTutto è bene quel che finisce bene, dunque? Non proprio. Perché la relazione dei revisori in calce aldele quella successiva del collegio sindacale ribadiscono sul punto leemerse.