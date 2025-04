Ilgiorno.it - Il sodalizio con gli artigiani dell’arco alpino

C’è anche la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte tra i protagonisti del Salone del Mobile e del Fuori Salone: per l’occasione, presenta un’edizione speciale di Doppia Firma. Dialoghi tra pensiero progettuale e alto artigianato, che celebra i dieci anni del fortunato progetto sviluppato dall’istituzione milanese con Living, con il patrocinio della Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship. Doppia Firma è un evento che celebra l’unione tra cultura del progetto e saper fare, creando un connubio creativo tra un designer e un artigiano, o manifattura d’eccellenza. In particolare, 15 sono i sodalizi di successo: 7 nuove creazioni scegliendo designer internazionali che hanno lavorato conitalianie 8 oggetti iconici, selezionati dalle passate edizioni.