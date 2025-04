Il sindaco Gualtieri paga il Giro d' Italia e la passerella degli anti Meloni

Italia». Tra gli illustri ospiti anche il sindaco Roberto Gualtieri che sborsa - con i soldi dei romani - 1,2 milioni di euro ad ogni tappa finale del Giro d'Italia (organizzato da Rcs Sport) che si svolge nella Capitale. È stato così nel 2023, nel 2024 e il primo giugno 2025, con una bella ipoteca anche per il 2026. «Sono tre anni che il Giro d'Italia si chiude a Roma con un'accoglienza e un calore incredibili», ha detto nel suo saluto al sindaco, Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e di RcsMediaGroup. Iltempo.it - Il sindaco Gualtieri paga il Giro d'Italia e la passerella degli anti Meloni Leggi su Iltempo.it Una vera e propria carrellata dell'"intellighenzia" di sinistra, quella che ha sflilato l'altra sera a Villa Miani per il Roadshow 2025 Cairo Rcs Media. «Un'occasione - si legge dal sito del Corriere della Sera nell'articolo corredato da foto - per incontrare imprenditori e investitori del territorio laziale, ma anche nazionale, per parlare dello stato di salute dei quotidiani, periodici, tv e tutti i servizi editoriali del Gruppo, compresi gli eventi organizzati in». Tra gli illustri ospiti anche ilRobertoche sborsa - con i soldi dei romani - 1,2 milioni di euro ad ogni tappa finale deld'(organizzato da Rcs Sport) che si svolge nella Capitale. È stato così nel 2023, nel 2024 e il primo giugno 2025, con una bella ipoteca anche per il 2026. «Sono tre anni che ild'si chiude a Roma con un'accoglienza e un calore incredibili», ha detto nel suo saluto al, Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e di RcsMediaGroup.

