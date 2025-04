Lanazione.it - "Il sindaco Del Chiaro si svegli, su Salanetti giusti i dubbi di Fornaciari"

Leggi su Lanazione.it

"“Il Comune di Porcari è bene che faccia il Comune di Porcari!“.Ecco che, ilDelè convinto d’aver ragione sempre e solo lui, anche quando magnifica un progetto pannoloni ormai fragile, improponibile e ora contestato pure dall’amministrazione". Paolo Rontani, capogruppo dell’opposizione, interviene sulla vicenda dell’impianto di. "Come è possibile continuare a sostenerne il grande valore, quando i dissensi motivati crescono continuamente? – Dichiara Rontani –. Come è possibile che ARPAT,ASL in Conferenza dei Servizi ne sottolineino le grosse criticità, senza ritenere che siano più che fondate? Come è possibile pretendere che Porcari si faccia i fatti propri, solo perchéè al confine, ma sul territorio di Capannori? Com’è possibile che l’amministrazione Delpretenda che chi sconterà in primo luogo le conseguenze ambientali e igienico-sanitarie di un progetto simile – dice Rontani - lo subisca in silenzio? E’ vero che, inizialmenteha sbagliato bersaglio, fidandosi troppo di promesse e discorsi.