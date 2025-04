Il Segretario di Stato di San Marino ospite del Campus per un seminario

Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici della Repubblica di San Marino Luca Beccari terrà un seminario, coordinato dai professori Michele Chiaruzzi e Francesco Raschi, presso il Teaching Hub del Corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche del. Forlitoday.it - Il Segretario di Stato di San Marino ospite del Campus per un seminario Leggi su Forlitoday.it Giovedì alle ore 15 ildiper gli Affari Esteri e Politici della Repubblica di SanLuca Beccari terrà un, coordinato dai professori Michele Chiaruzzi e Francesco Raschi, presso il Teaching Hub del Corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche del.

Il Segretario di Stato di San Marino ospite del Campus per un seminario. UNIBO APPUNTAMENTI FORLI: LUCA BECCARI SEGRETARIO DI STATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO OSPITE DI UN SEMINARIO. Il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri in visita a Imola. Dazi, il caso di San Marino: tariffe solo al 10%. Ma non ci sarà l’esodo. Ambasciatore del Giappone da Pedini Amati. Il Segretario Beccari alla Camera: "Per San Marino essere Stato Terzo diventa ogni anno più complesso". Ne parlano su altre fonti

San Marino. Il Segretario Beccari all’inaugurazione della nuova sede della Delegazione dell’UE a Roma - “L’invito all’inaugurazione – ha dichiarato il Segretario di Stato Luca Beccari – è certamente motivo di grande orgoglio per la Repubblica di San Marino; rappresenta altresì l ... (libertas.sm)

San Marino, dazi solo al 10%: molte aziende (non solo italiane) valutano di aprire una sede per gestire l’export - A farsi avanti non sono solo imprese italiane ma anche di altri Paesi europei. Il governo di San Marino: «Valutiamo ogni scenario» ... (msn.com)

San Marino risparmia sui dazi USA: aliquota dimezzata rispetto all’UE - San Marino incassa uno “sconto” dagli Stati Uniti sui dazi introdotti dall’amministrazione Trump, che per la piccola Repubblica saranno pari al 10%, ossia la metà rispetto ... (msn.com)