Il Salone del Mobile in cerca di nuovi record | Cultura in un mondo capovolto

Salone del Mobile di Milano, vetrina internazionale, 63esima edizione che parte oggi (taglio del nastro alle 11 con il ministro Urso) con grandi speranze in un clima internazionale difficile, gravato dai dazi. Oltre duemila espositori in Fiera, una Biennale della luce che promette scintille e un programma Culturale che ha richiamato artisti internazionali come Bob Wilson. Il quale oltre ad “illuminare“ la Pietà Rondanini, ha curato l’inaugurazione, ieri sera, in una Scala da tutto esaurito. Una serata che ha ripercorso alcuni capisaldi del repertorio operistico con l’Orchestra del Teatro diretta da Michele Spotti, e una delle grandi voci del nostro tempo, Marina Rebeka, attesa al Piermarini come protagonista del grande ritorno di Norma di Vincenzo Bellini, a giugno. Ilgiorno.it - Il Salone del Mobile in cerca di (nuovi) record: “Cultura in un mondo capovolto” Leggi su Ilgiorno.it Milano – L’attesa è finita. Si è alzato il sipario suldeldi Milano, vetrina internazionale, 63esima edizione che parte oggi (taglio del nastro alle 11 con il ministro Urso) con grandi speranze in un clima internazionale difficile, gravato dai dazi. Oltre duemila espositori in Fiera, una Biennale della luce che promette scintille e un programmale che ha richiamato artisti internazionali come Bob Wilson. Il quale oltre ad “illuminare“ la Pietà Rondanini, ha curato l’inaugurazione, ieri sera, in una Scala da tutto esaurito. Una serata che ha ripercorso alcuni capisaldi del repertorio operistico con l’Orchestra del Teatro diretta da Michele Spotti, e una delle grandi voci del nostro tempo, Marina Rebeka, attesa al Piermarini come protagonista del grande ritorno di Norma di Vincenzo Bellini, a giugno.

Il Salone del Mobile in cerca di (nuovi) record: “Cultura in un mondo capovolto”. Mobile, il Salone delle scommesse saprà essere la nuova molla per Milano e l'industria dell'arredo. Torna il Salone del Mobile, oltre duemila espositori da 37 Paesi. La 63esima edizione negli spazi di Fiera Milano-Rho dall'8 al 13 aprile. Anticipazioni Salone Mobile 2025 novità e tendenze nel design. Il Salone del Mobile torna a Shanghai con l’evento «The Orbit». Luce, dati e creatività, le novità del Salone del mobile 2025. Ne parlano su altre fonti

Salone del Mobile 2025: scopri il dietro le quinte - Torna dall’8 al 13 aprile il Salone del Mobile.Milano 2025, giunto alla sua 63ª edizione. Ospitato negli spazi di Fiera Milano Rho, l’evento riunisce ... (panorama.it)

Il Salone del Mobile arricchisce Milano, 278 milioni di euro grazie ai turisti - I visitatori sono stimati in crescita dell’1,1%, con una spesa turistica pro capite pari a 275,5 euro. L’alloggio è la voce di spesa più importante per chi arriva in città ... (quifinanza.it)

Salone del Mobile 2025, il debutto di Elli e le altre di Giussano: «Per allargare le vedute» - Elli, azienda giussanese del settore arredo dal 1957, debutta al Salone del Mobile di Milano. Presente insieme ad altre otto realtà del territorio. (msn.com)