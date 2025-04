Il ritorno del “lupo feroce” | sono nati i tre enocioni Romolo Remo e Khalesi E’ il primo caso di de estinzione al mondo

Romolo, Remo e Khalesi - tre cuccioli di "metalupo" - è stato dato dalla Colossal Biosciences, l'azienda specializzata nella de estinzione di specie animali. Questi animali hanno il DNA dell'enocione, canide che viveva sul pianeta Terra nel Pleistocene. Leggi su Fanpage.it L'annuncio della nascita di- tre cuccioli di "metalupo" - è stato dato dalla Colossal Biosciences, l'azienda specializzata nella dedi specie animali. Questi animali hanno il DNA dell'enocione, canide che viveva sul pianeta Terra nel Pleistocene.

