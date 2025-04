Il risveglio dopo l’incidente sugli sci Giovane spezzina è fuori pericolo

La Spezia, 8 aprile 2025 – La strada per il recupero sarà ancora lunga ma la grande paura, per fortuna, è alle spalle. La giovane spezzina ricoverata in rianimazione dallo scorso 16 febbraio dopo un incidente sulla pista da sci di Cerreto Laghi si è risvegliata ed è stata trasferita dall'ospedale Maggiore di Parma in un altro istituto per iniziare il percorso di riabilitazione. La giovane di 21 anni quella domenica stava trascorrendo una giornata sulla neve insieme ai genitori quando scendendo dalla pista a numero 2 dell'impianto sciistico dell'Appennino Reggiano da sempre molto frequentato dagli appassionati spezzini all'altezza dell'ultimo muro, ha perso l'equilibrio probabilmente a causa del distacco di uno sci dallo scarpone cadendo rovinosamente sulla neve fresca ma purtroppo proseguendo la scivolato per diversi metri andando a sbattere contro una recinzione metallica che protegge le tubature dell'acquedotto pubblico che passa proprio nella vegetazione.

