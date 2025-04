Iodonna.it - Il report del King's College evidenzia come i contenuti intimi vengano richiesti e inviati dai nostri figli senza consapevolezza. Per cambiare le cose non serve giudicare, bisogna trovare nuovi approcci

Una notifica lampeggia sul telefono. Un messaggio con un’emoji ambigua. Una richiesta di foto “più intime”. Non si risponde. Ma quel silenzio cosa significa? Ormai, sappiamo che il mondo delle relazioni affettive, soprattutto delle generazioni più giovani, si è trasferito in molta sua parte online. Questo rapidodi dimensione, però, non ha ancora permesso di possedere tutti gli strumenti giusti per navigare questo nuovo territorio, soprattutto, sul tema del consenso sessuale. Già complesso, infatti, nelle interazioni faccia a faccia, assume contorni ancora più sfumati quando si materializza attraverso uno schermo. Amnesty International Italia: una legge sul consenso per combattere la violenza di genere X Consenso sessuale online, ildel’sdi LondraAd accendere i riflettori su una questione urgente, ma ancora troppo spesso ignorata, è ilConsent in Digital Sexual Cultures del’sdi Londra, curato dalla ricercatrice Rikke Amundsen.