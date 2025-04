Iltempo.it - Il qualunquismo di chi pontifica contro Trump

Gli zombie della democrazia cheno su Costituzione e diritti, hanno difeso per anni i no global che mettevano a ferro e fuoco le cittàla finanza globale, sono oggi smascherati da Donald. Il presidente del Paese più potente del mondo, che ha inventato i miliardari e questa economia finta che ha distrutto le classi medie, decide di abbandonare gli interessi di pochi (perfino simili a lui) e dei loro sistemi di potere e di sposare il ritorno della classe media al centro del capitalismo. Una rivoluzione più complessa di quella socialista del 1917 che sta spaventando il mondo ma che ci mostra una pletora di guru e intellettuali, economisti e finanzieri che hanno mangiato e vissuto sull'idea della tecnodemocrazia come unica strada e che cominciano a gridare al disastro globale non perché temano che ai dazi non si troverà una soluzione ma al contrario perché sanno che si troverà ma sarà una soluzione che a loro non conviene.