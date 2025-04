Ilrestodelcarlino.it - Il problema delle vetrine vuote. In centro spariscono i negozi

Sono 28 ledi altrettantisfitti in soli 725 passi. Ci troviamo in via Emilia Santo Stefano, nelstorico di Reggio Emilia. Noi della scuola secondaria di primo grado Manzoni abbiamo deciso di percorrerla dalla rotonda di piazza Amedeo d’Aosta fino a Piazza del Monte, per contare quantichiusi ci sono. Per farlo abbiamo usato i nostri passi e li abbiamo contati. Se calcoliamo 7 passi pero, possiamo dedurre che su poco più di 100, 1 su 4 ha chiuso i battenti. Ma perché le attività commerciali hanno lasciato ilstorico? Lo abbiamo chiesto a Lupo Canova, della consulta delstorico: "Lo spopolamento è uno dei problemi principali di tante città, non solo di Reggio. Gli studi del Politecnico di Milano dicono che idei centri del nord Italia hanno cause di chiusura difficili da risolvere: alcuni per difficoltà a riaprire le attività dopo il covid, altri perché i proprietari hanno chiuso e sono andati in pensione o si sono trasferiti in periferia, dove i costi di gestione sono inferiori.