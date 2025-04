Il prezzo del gas oggi 8 aprile 2025

Il prezzo del gas al metro cubo stabilito oggi 8 aprile 2025 da ARERA è pari a 0,603157 €/Smc (standard metro cubo). Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dai vari fornitori, che possono offrire tariffe diverse in base alle proprie politiche commerciali.Come si compone il prezzo del gasIl prezzo del gas in Italia è composto da diverse componenti, tra cui il costo della materia prima, i costi di trasporto, distribuzione e commercializzazione, oltre a oneri di sistema e IVA. La regolazione dei prezzi è effettuata da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), che stabilisce le tariffe per il mercato tutelato, mentre nel mercato libero i fornitori possono applicare le proprie offerte.prezzo del gas nel Servizio di Tutela e VulnerabilitàIl Servizio di Tutela è un regime di fornitura di gas naturale per i clienti domestici e le piccole imprese che non hanno ancora scelto un fornitore nel mercato libero.

