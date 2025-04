Il presidente degli Stati Uniti Trump impone a Pechino dazi del 104% sui prodotti cinesi da domani

Musk attacca il consigliere al commercio di Trump: "Un cretino" | Gli Usa: "La Cina vuole un accordo, aspettiamo una chiamata".

Meloni il 17 aprile a Washington da Trump: “Proporrò 'zero per zero' sui dazi con l'Ue”.

Meloni da Trump il 17 aprile. E ai produttori: "Mettere i dazi, decisione assolutamente sbagliata" - Casa Bianca, i dazi resteranno durante i negoziati per gli accordi.

Meloni prepara il viaggio a Washington per incontrare Trump e parlare di dazi.

Il mondo di Trump, la giornata del presidente Usa per immagini.

Dazi, Trump rivendica la sua scelta: "Azione contro Paesi approfittatori".