Il presentatore di Tennis Channel | “Ho incontrato Sinner in palestra a Monte Carlo Mi fa | ascoltami”

Sinner vive a Monte Carlo, dove questa settimana si gioca lo storico torneo 1000. Il Tennista italiano è sospeso e non può giocare, ma si allena duramente e durante una sessione in palestra ha incontrato Amritraj, presentatore di Tennis Channel, che ha rivelato la conversazione. Leggi su Fanpage.it Jannikvive a, dove questa settimana si gioca lo storico torneo 1000. Ilta italiano è sospeso e non può giocare, ma si allena duramente e durante una sessione inhaAmritraj,di, che ha rivelato la conversazione.

Il presentatore di Tennis Channel: "Ho incontrato Sinner in palestra a Monte Carlo. Mi fa: ascoltami". Djokovic agli Australian Open, il giornalista Tony Jones si scusa: "Era umorismo". Stasera i Awards, la festa del tennis azzurro: cerimonia in tv giovedì alle 21. Djokovic furioso agli Australian Open, la polemica con il giornalista è già un caso. Supertennis Awards 2024: premiati, dove vedere la cerimonia in tv. nitto-atp-finals-media-day-group-photo | | Tennis. Ne parlano su altre fonti

Il presentatore di Tennis Channel: “Ho incontrato Sinner in palestra a Monte Carlo. Mi fa: ascoltami” - Jannik Sinner vive a Monte Carlo, dove questa settimana si gioca lo storico torneo 1000. Il tennista italiano è sospeso e non può giocare, ma si allena duramente e durante una sessione in palestra ha ... (fanpage.it)