Il Pifferaio di Hamelin non avrebbe saputo far meglio

Trump, con il passare dei giorni dall’entrata in vigore dell’operazione “dazi a gogò”, sta diventando sempre più paragonabile a queldella favola che riusciva, con il suo strumento musicale, a incantare i topi del suo borgo in Bassa Sassonia. Un giorno i ratti lo seguirono fin fuori le mura e fu cosi che, senza volerlo, fu effettuata la prima derattizzazione senza danni all’ambiente. A Washington da qualche mese, si è insediato un suonatore del genere, ma improvvisato, che, come un “one man band”, strimpella contemporaneamente con vari strumenti non accordati, producendo così rumori e stridii come nessun altro.Un altra figura che rende le caratteristiche dell’ Impostore de quo è quella del bambino dispettoso che si adopera per togliere una carta dal castello che hanno costruito gli altri bambini sovrapponendo le stesse, facendolo così crollare.