Romatoday.it - Il Pescatori Ostia conferma le dimissioni di mister Paolo Albano

Leggi su Romatoday.it

Dopo quattro anni termina il regno dialla guida del. L'ormai ex tecnico degli ostiensi ha rassegnato le suea seguito della sconfitta per 2-4 in casa con l'Indomita Pomezia, che ha fatto scivolare ila cinque punti dalla zona playout. La.