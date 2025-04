Il percorso congressuale di Forza Italia | eletti cinque nuovi segretari cittadini

Procede il percorso congressuale di Forza Italia, nella provincia di Brindisi. I nuovi segretari cittadini sono stati eletti a San Donaci (Maria Elena Mauro), Fasano (Renzo De Leonardis), Ostuni (Natale Pecere), Cisternino (Pierdonato Costa) e Oria (Vincenza Pinto)."Questa fase congressuale.

