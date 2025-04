Lettera43.it - Il Pentagono starebbe valutando di ritirare fino a 10 mila soldati dall’Europa orientale

Il dipartimento della Difesa degli Stati Unitila possibilità dia 10dalla Romania e dalla Polonia. Lo riporta l’Nbc News. L’eventuale taglio riguarda le 20unità inviate dall’amministrazione di Joe Biden nel 2022 per rafforzare la difesa dei paesi confinanti con l’Ucraina, in seguito all’invasione russa. L’azione sarebbe dunque destinata a rinforzare la posizione di Vladimir Putin e per questo preoccupa i funzionari europei. Nel continente, infatti, circa 80americani rimangono schierati, ma un possibile ridimensionamento potrebbe ridurre la capacità deterrente degli Stati Uniti. Proprio mentre la Russia sta modernizzando le sue forze armate e i tentativi di Donald Trump di convincere Putin a una tregua in Ucraina sonora caduti nel vuoto.