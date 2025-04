Il peggior tecnico di sempre in Premier League che attacco del quotidiano | messaggio chiaro all’ex allenatore della Serie A

delA: “diin”.A differenzaA, dagli altri top campionati europei stanno iniziando ad arrivare i primi verdetti. Sabato, il PSG si è laureato campione di Francia con sei giornate d’anticipo. Dal Regno Unito, il verdetto è invece arrivato dai bassifondiclassifica. Con la sconfitta di domenica contro il Tottenham, il Southampton è stato condannato alla retrocessione in Championship.A sette giornate dalla fine del campionato, i 22 punti che separano i Saints dal Wolverhampton al 17esimo posto hanno sancito la matematica retrocessione del Southampton. Ad allenare il club inglese a partire dal 21 dicembre è stato Ivan Juric che non è riuscito a invertire la rotta. Da allora ilcroato, reduce dall’esonero alla Roma, ha raccolto una vittoria, un pareggio e 14 sconfitte.

