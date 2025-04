Liberoquotidiano.it - Il peggior inizio di sempre, De Martino sconvolto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Oggi, martedì 8 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De. Prima di presentare il nuovo concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Piemonte. Si chiama Antonella, viene da Vercelli ed è una responsabile di negozio. La concorrente invece è Martina, la rappresentante della Regione Abruzzo. Lei proviene da Pescara e prima lavorava in un fast food. Lì ha conosciuto suo marito. Poi si sono fidanzati, sono andati a convivere e si sono sposati. Hanno un bellissimo bimbo di nome Riccardo. Durante il lockdown ha aperto un negozio di scenografie per eventi. La ragazza ha deciso di giocare insieme a suo marito Yuri. Lui è un operatore anti-incendio. I due hanno giocato col pacco numero 14.