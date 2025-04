Quotidiano.net - ‘Il Paradiso delle signore’, morto l’attore Andrea Savorelli: era Pietro Conti

Il mondofiction tv è in lutto tanto per la morte diGenuardi quanto per quella di, entrambi fra i protagonisti della soap Rai ‘Il. Il giovane attore, che sulla scena interpretava il personaggio di, nipote di Vittorioimpersonato da Alessandro Tersigni, è scomparso dopo una lunga malattia. “Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo. Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico, ma tra breve non mi vedrete più in onda” aveva scritto lo stessosu Instagram a ottobre. La malattia però si è portata via questo giovane attore circa un mese fa. La famiglia ha mantenuto però il massimo riserbo e solo in questi giorni la sorella Alessandra ha condiviso un ricordo sui social network rendendo pubblica di fatto la tragedia.