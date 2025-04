Il Papa sta meglio ma resta l' infezione per Pasqua si vedrà

Papa sta meglio, lo si è visto anche domenica quando a sorpresa si è unito al Giubileo dei malati a Piazza San Pietro. Ma l’infezione polmonare persiste e quindi di conseguenza resta la situazione di convalescenza, fatta di terapia e fisioterapia sia motoria che respiratoria. Ma gradualmente riprende anche una vita quotidiana più all’insegna della normalità: Papa Francesco ha ripreso gli. Feedpress.me - Il Papa sta meglio ma resta l'infezione, per Pasqua "si vedrà" Leggi su Feedpress.me Ilsta, lo si è visto anche domenica quando a sorpresa si è unito al Giubileo dei malati a Piazza San Pietro. Ma l’polmonare persiste e quindi di conseguenzala situazione di convalescenza, fatta di terapia e fisioterapia sia motoria che respiratoria. Ma gradualmente riprende anche una vita quotidiana più all’insegna della normalità:Francesco ha ripreso gli.

