Il Papa riprende gradualmente gli incontri | in vista la Settimana Santa

Papa sta riprendendo "gradualmente" gli incontri. Ieri ha visto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Per il resto del lavoro, riceve i documenti ed è in contatto con la Curia. Quanto alla eventuale presenza del Papa ai riti della Settimana Santa, "vedremo evento per evento", dice il portavoce aggiungendo che "la situazione è stazionaria con i lievi miglioramenti che si sono visti anche domenica", quando a sorpresa si è recato in Piazza San Pietro per il Giubileo dei malati.

"L'infezione ai polmoni è ancora presente". Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede in merito alle condizioni di Papa Francesco, che prosegue la convalescenza a Casa Santa Marta, in Vaticano