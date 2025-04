Il nuovo Terzo Polo | Calenda e Marattin strizzano l' occhio a Forza Italia

Calenda vuole andare a vivere. «Se devo scegliere tra Conte o Matteo Salvini, torno a fare il manager. Qual è il senso se poi non si riesce a fare niente», sbotta il leader di Azione a Tagadà su La7. Lo stesso mantra uscito dal Congresso: basta con la sinistra, «l'unico modo per gestire il M5S è cancellarlo», con Giorgia Meloni tra gli ospiti ad ascoltare. Sfruttando la stagione propizia, al centro si posizionerà anche il nuovo partito Liberal Democratico di Luigi Marattin e Andrea Marcucci, che terrà la propria assise fondativa a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, il 28-29 giugno. Iltempo.it - Il nuovo Terzo Polo: Calenda e Marattin strizzano l'occhio a Forza Italia Leggi su Iltempo.it Un po' come nel gioco del Monopoli, il momento propizio per mandare i competitor in bancarotta. Ovvero la Margherita in formato bonsai, tentata da Ernesto Maria Ruffini ma ancora ferma ai nastri di partenza, e Matteo Renzi "imprigionato" nel campo largo, soffocato dalla triade Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli. Insomma, l'ora giusta per riscoprire il centro, che da qualche mese è tornato a essere il luogo in cui Carlovuole andare a vivere. «Se devo scegliere tra Conte o Matteo Salvini, torno a fare il manager. Qual è il senso se poi non si riesce a fare niente», sbotta il leader di Azione a Tagadà su La7. Lo stesso mantra uscito dal Congresso: basta con la sinistra, «l'unico modo per gestire il M5S è cancellarlo», con Giorgia Meloni tra gli ospiti ad ascoltare. Sfruttando la stagione propizia, al centro si posizionerà anche ilpartito Liberal Democratico di Luigie Andrea Marcucci, che terrà la propria assise fondativa a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, il 28-29 giugno.

