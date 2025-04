Il nuovo Mission | Impossible sarà presentato al Festival di Cannes | ora è ufficiale

Mission: IMpossibile - The Final Reckoning, verrà proiettato in prima mondiale fuori concorso sulla Croisette. Ecco i dettagli. Comingsoon.it - Il nuovo Mission: Impossible sarà presentato al Festival di Cannes: ora è ufficiale Leggi su Comingsoon.it Come era facile immaginare, l'ottavo e ultimo episodio della serie di film con Tom Cruise,: IMpossibile - The Final Reckoning, verrà proiettato in prima mondiale fuori concorso sulla Croisette. Ecco i dettagli.

Il nuovo Mission: Impossible sarà presentato al Festival di Cannes: ora è ufficiale - Come era facile immaginare, l'ottavo e ultimo episodio della serie di film con Tom Cruise, Mission: IMpossibile - The Final Reckoning, verrà proiettato in prima mondiale fuori concorso sulla Croisette ... (comingsoon.it)

Cannes 2025, Mission: Impossible 8 sarà presentato sulla Croisette: "Scelta logica" - Tom Cruise, Christopher McQuarrie e il cast parteciperanno alla proiezione ufficiale sul red carpet del Grand Théâtre Lumière. (cinemaserietv.it)

Tom Cruise, adrenalina pura nel nuovo trailer di Mission: Impossible - The Final Reckoning (tg24.sky.it)