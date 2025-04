Il Napoli spreca un’occasione forse irripetibile anche se pareggiare al Dall’Ara non è un fallimento Libero

Libero sulla partita di ieri sera al Dall'Ara tra Bologna e Napoli. Un pari che non permette al Napoli di portarsi a meno uno dell'Inter ma Conte dovrebbe essere comunque soddisfatto: è uscito indenne contro un Bologna che ha vinto cinque partite e pareggiato una nelle ultime sei di campionato.Il Napoli aveva l'opportunità di portarsi a una sola lunghezza dalla vettaSu Libero, a cura di Federico Strumolo, si legge:"L'Inter rallenta, ma il Napoli non ne approfitta. Dopo il pareggio dei nerazzurri di sabato sul campo del Parma, gli azzurri di Conte non vanno infatti oltre l'1-1 in casa del Bologna, perdendo l'opportunità di portarsi a una sola lunghezza dalla vetta della classifica. Insomma, si tratta di un'enorme occasione persa per i campani, forse irripetibile, considerando che mancano solamente sette giornate al termine del campionato (l'Inter resta così avanti di tre lunghezze).

