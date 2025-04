Unlimitednews.it - Il Napoli si ferma a Bologna, 1-1 firmato Anguissa e Ndoye

(ITALPRESS) – Nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A, ildi Italiano frena ile continua così a coltivare il sogno Champions. Al Dall’Ara l’1-1 finale soddisfa certamente più i padroni di casa: all’iniziale vantaggio diha risposto. Con questo pareggio ilsi ritrova così con tre punti in meno dell’Inter capolista. Dopo aver giocato un ottima prima frazione, la squadra di Conte (oggi squalificato e sostituito da Stellini) è sensibilmente calata nel secondo tempo, soffrendo l’intensità degli emiliani.Ilsi presenta asenza Meret e Buongiorno nell’undici titolare. Il numero uno partenopeo, infatti, non si è ancora ripreso completamente dall’influenza, mentre il difensore ex Torino è alle prese con un acciacco muscolare: chance, dunque, per Scuffet e Juan Jesus.