Il Napoli resiste a Bologna, un passo verso lo scudetto.

Ilalla furia dele porta a casa un pareggio, sofferto nella ripresa, che consente ai partenopei di uscire a meno 3 dall’Inter dal week end più difficile da qui alla fine del campionato. E’ vero che la manovra di avvicinamento dopo il pareggio della capolista a Parma non è riuscita, ma il saldo resta positivo per la squadra dello squalificato Antonio Conte. Senza girare troppo intorno, le ultime sette fatiche delsono una sorta di lunga pianura mentre l’avversaria dovrà affrontare almeno tre gran premi della montagna e nel frattempo disperdere preziose energie in Champions League e Coppa Italia.E’ vero che ilha fatto venire il mal di testa a Conte, ma di sicuro non si è divertito nemmeno Simone Inzaghi al pensiero che al Dall’Ara dovrà passare anche lui e non in una settimana qualsiasi: accadrà dopo il ritorno con il Bayern Monaco e prima di quello contro il Milan e della Roma, tutto in undici giorni.