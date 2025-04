Il Napoli fatica quando non governa le partite a livello atletico

Napoli 1-1 è stata una di quelle partite in cui la tattica c’entra in maniera relativa. Più che dalle mosse strategiche degli allenatori, infatti, l’andamento della gara e il risultato si possono spiegare a partire dall’intensità di gioco manifestata dalle due squadre. Certo, naturalmente non si tratta di un parametro univoco e oggettivo. Ma la differenza tra primo e secondo tempo, di fatto, non si è determinata perché Conte e/o Italiano hanno fatto delle modifiche sostanziali al loro sistema.La verità è che la squadra di casa, per tutta la ripresa, ha giocato manifestando un’energia spaventosa, praticamente incontenibile. Non ha concesso neanche un’azione manovrata, al Napoli. Che, da parte sua, ha denunciato i soliti problemi nel momento in cui abbassa il suo rendimento fisico: prevedibilità in fase di rifinitura e di costruzione, con conseguente difficoltà a venire fuori dalla morsa imposta dall’avversario. Ilnapolista.it - Il Napoli fatica quando non governa le partite a livello atletico Leggi su Ilnapolista.it Più che la tattica poté l’intensitàBologna-1-1 è stata una di quellein cui la tattica c’entra in maniera relativa. Più che dalle mosse strategiche degli allenatori, infatti, l’andamento della gara e il risultato si possono spiegare a partire dall’intensità di gioco manifestata dalle due squadre. Certo, naturalmente non si tratta di un parametro univoco e oggettivo. Ma la differenza tra primo e secondo tempo, di fatto, non si è determinata perché Conte e/o Italiano hanno fatto delle modifiche sostanziali al loro sistema.La verità è che la squadra di casa, per tutta la ripresa, ha giocato manifestando un’energia spaventosa, praticamente incontenibile. Non ha concesso neanche un’azione manovrata, al. Che, da parte sua, ha denunciato i soliti problemi nel momento in cui abbassa il suo rendimento fisico: prevedibilità in fase di rifinitura e di costruzione, con conseguente difficoltà a venire fuori dalla morsa imposta dall’avversario.

