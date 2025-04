Iltempo.it - Il monito dell'Ue sui dazi: “Il ‘bazooka' è sul tavolo, speriamo di non doverlo usare” | GUARDA

Lo strumento anti-coercizione'Ue (Aci nel gergo comunitario, Anti-Coercion Instrument) "è stato creato primariamente affinché l'Unione disponesse di leve, in una situazione in cui si vedano chiari esempi di coercizione economica, perché potesse agire in modo più veloce e più forte rispetto alle classiche misure commerciali. Per essere chiari, il 'grande bazooka' è tuttora sul, madi non, perché stiamo tentando di evitare un Big Bang" suicon gli Usa. E' quanto ha detto il portavocea Commissione Europea al Commercio Olof Gill, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.